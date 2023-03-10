باريس يكشف التفاصيل الاخيرة لإصابة نيمار

وقال البي إس جي في بيان عبر موقعه الرسمي، إن "نيمار أجرى جراحة في الكاحل، في مستشفى سبيتار بالدوحة".وأضاف البيان أن "الجراحة أشرف عليها خبيران بحضور رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل".وأكد النادي الباريسي، أن "الجراحة أجريت بنجاح، وسيتبع اللاعب البرازيلي، نظام الراحة قبل البدء في تنفيذ البرنامج العلاجي".وكان باريس سان جيرمان قد أعلن إصابة نيمار في كاحل القدم، وغيابه عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، لينتهي موسمه الحالي.وسبق أن تعرض النجم البرازيلي للإصابة في كاحل القدم أكثر من مرة، وضربته إصابات عديدة، أبعدته فترات متباعدة تقترب من 3 مواسم منذ انضمامه لسان جيرمان في صيف 2017 قادما من برشلونة.