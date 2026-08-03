مواجهات قوية.. تعرف على نتائج قرعة ملحق الدوري الأوروبي

وينتظر رينجرز الاسكتلندي، حال تخطيه جاجيلونيا بياليستوك البولندي في الدور التمهيدي الثالث، مواجهة الفائز من لقاء لارن من إيرلندا الشمالية وإيبيريا 1999 الجورجي في الدور الفاصل، فيما يلتقي المتأهل من مواجهة وهارتس الاسكتلندي مع الفائز من مباراة آرهوس الدنماركي وصباح الأذربيجاني.كما أسفرت القرعة عن مواجهة طرابزون سبور التركي مع الفائز من لقاء فيرينتسفاروش الهنغاري وجورنيك زابجه البولندي، فيما يلتقي الفائز من مواجهة كوبس كووبيو الفنلندي وجامعة كرايوفا الروماني مع الفائز من لقاء أرارات أرمينيا وسيلجي السلوفيني.ويلعب سانت ترويدن البلجيكي أمام الفائز من مواجهة لينكولن ريد إمبس من جبل طارق وأومونيا ، بينما يلتقي الفائز من مواجهة هابويل بئر السبع الإسرائيلي وريد بلغراد مع بلزن التشيكي.كما يواجه الفائز من مباراة شامروك روفرز الإيرلندي وإجناتيا الألباني فريق ليلستروم النرويجي، ويلتقي الفائز من مواجهة ميالبي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع الفائز من لقاء بافوس القبرصي وسالزبورغ النمساوي.ويلعب الفائز من مواجهة ليفسكي صوفيا البلغاري وكايرات ألماتي الكازاخي أمام الفائز من لقاء باوك اليوناني وأندرلخت البلجيكي، بينما يلتقي الفائز من مباراة ليخ بوزنان البولندي وكي كلاكسفيك من جزر فارو مع الفائز من مواجهة تون السويسري وفيكينجور ريكيافيك الآيسلندي.كما أسفرت القرعة عن مواجهة الفائز من لقاء هراديتس كرالوفي التشيكي وبشكتاش التركي مع الفائز من مباراة دينامو زغرب الكرواتي وكاونو زالجيريس الليتواني، فيما يلعب أوفي كريت اليوناني أمام الفائز من مواجهة مكابي تل أبيب الإسرائيلي وتسيسكا صوفيا البلغاري.وتقام مباراتا الذهاب والإياب في الدور الفاصل يومي 20 و27 اب، على أن الفائزون إلى مرحلة الدوري في البطولة.