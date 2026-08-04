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خبر غير سار لعشاق ريال مدريد

رياضة

2026-08-04 | 04:13
خبر غير سار لعشاق ريال مدريد
842 شوهد

السومرية نيوز – رياضة
أعلن فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الاثنين تعاقده مع جونزالو جارسيا وسيزار بالاسيوس ‌من ريال مدريد لمدة خمس سنوات.

وسينضم بلاسيوس (21 عاما) خريج أكاديمية ريال مدريد وجارسيا (22 عاما) مرة أخرى إلى مدربهما السابق ألفارو أربيلوا في فولهام.
وقاد أربيلوا فريق الشباب والفريق الثاني في ريال مدريد قبل أن يتولى تدريب ⁠الفريق الأول في كانون الأول الماضي ليحل محل مواطنه الإسباني تشابي ألونسو.
ورحل عن النادي في نهاية الموسم لينضم إلى فولهام في تموز الماضي.
وسجل جونزالو 13 هدفا في 51 مباراة خاضها مع ريال مدريد في كافة المسابقات، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني عام 2024.
ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام ‌بريطانية ⁠ذكرت أن فولهام دفع نحو 34 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) مقابل التعاقد مع المهاجم الشاب.
ووقع بلاسيوس عقدا يمتد حتى يونيو حزيران 2031 أيضا مع احتفاظ فولهام بخيار التمديد ⁠لعام آخر.
وشارك لاعب الوسط في سبع مباريات مع الفريق الأول في ريال مدريد وخاض مباراته الأولى أمام البسيط في كأس ⁠ملك إسبانيا وشارك أيضا في دوري أبطال أوروبا.
ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت ⁠إلى أنها تبلغ نحو 8.5 مليون استرليني.
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