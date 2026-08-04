خبر غير سار لعشاق ريال مدريد

وسينضم بلاسيوس (21 عاما) خريج وجارسيا (22 عاما) مرة أخرى إلى مدربهما السابق في .وقاد أربيلوا فريق الشباب والفريق الثاني في قبل أن يتولى تدريب ⁠الفريق الأول في كانون الأول الماضي ليحل محل مواطنه الإسباني .ورحل عن النادي في نهاية الموسم لينضم إلى فولهام في تموز الماضي.وسجل 13 هدفا في 51 مباراة خاضها مع ريال في كافة المسابقات، وفاز بدوري أبطال أوروبا والدوري الإسباني عام 2024.ولم يتم الكشف عن قيمة الصفقة لكن وسائل إعلام ‌بريطانية ⁠ذكرت أن فولهام دفع نحو 34 مليون جنيه استرليني (45 مليون دولار) مقابل التعاقد مع المهاجم الشاب.ووقع بلاسيوس عقدا يمتد حتى يونيو حزيران 2031 أيضا مع احتفاظ فولهام بخيار التمديد ⁠لعام آخر.وشارك لاعب الوسط في سبع مباريات مع الفريق الأول في ريال مدريد وخاض مباراته الأولى أمام البسيط في كأس ⁠ملك إسبانيا وشارك أيضا في دوري أبطال أوروبا.ولم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة لكن تقارير إعلامية أشارت ⁠إلى أنها تبلغ نحو 8.5 مليون استرليني.