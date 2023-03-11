بمساعدة محمد صلاح.. بورنموث يتجاوز ليفربول بهدف

وأحرز فيليب بيلينج، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 28، ليرفع رصيد فريقه إلى 24 نقطة في المركز 16 مؤقتا، ويتجمد ليفربول عند النقطة 42 في المركز الخامس، والمعرض بفقدانه حال فور نيوكاسل أمام وولفرهامبتون، غدا.وجاءت أول فرصة خطيرة في اللقاء بالدقيقة 5، عندما تلقى جاكبو كرة من إليوت ليمررها إلى صلاح، لكن الأخير سدد برعونة، ليلتقط الحارس نيتو محاولته.وبعد ذلك بدقيقة واحدة، نفذ الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد ركلة ركنية، وصلت إلى رأس فان دايك الذي تابعها بعيدا عن متناول الحارس، لكن ليرما أبعدها برأسه أيضا من خط المرمى.وألغى الحكم هدفا أحرزه جاكبو بداعي التسلل في الدقيقة 13، ثم مرت الدقائق التالية هادئة، حتى تمكن أصحاب الأرض من افتتاح التسجيل في الدقيقة 28، عندما تخطى أواتارا لمدافع الريدز فان دايك قبل أن يمرر أمام المرمى إلى بيلينج الذي تابعها بلمسة واحدة في الشباك.وكافح ليفربول من أجل تشكيل الخطورة على مرمى بورنموث، وانتظر حتى الدقيقة 41، عندما احتسب الحكم له ركلة حرة، نفذها روبرتسون نحو منطقة الجزاء، ليتابعها فان دايك رأسية بجانب القائم القريب.واقترب بورنموث من تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة 41، عندما وصلت عرضية من سميث إلى سينسي الذي سيطر على الكرة بمهارة، قبل أن يمررها ناحية سولانكي الذي سدد من زاوية ضيقة فوق المرمى.وأجرى ليفربول تبديلا بين الشوطين دخل من خلاله ديوجو جوتا بدلا من إليوت، وانطلق الدولي البرتغالي بالكرة في هجمة مرتدة، متجاوزا المدافع سميث، قبل أن يطلق تسديدة تصدى لها الحارس باقتدار في الدقيقة 49.ونفذ بيلينج ركلة حرة لصالح بورنموث نحو القائم البعيد، رمى سينسي بنفسه أمامها، لكن محاولته مرت بجوار القائم في الدقيقة 60.واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح ليفربول، بعد لمسة يد على سميث عند محاولته التصدي لرأسية جوتا، ونفذ صلاح الكرة، لكنه أطاح بها بجانب المرمى في الدقيقة 69.وبدا ليفربول مرتبكا بعد إهداره ركلة الجزاء، كما عانى كثيرا للتصدي لهجمات بورنموث المرتدة، وانطلق أنتوني من الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى البديل كريستي الذي سدد من زاوية ضيقة، لكن الحارس أليسون بيكر صد الكرة في الدقيقة 83.