الدوري الاسباني.. مدريد يحقق فوزا ثمينا على اسبانيول

وسجل أهداف ريال مدريد فينيسيوس جونيور وإيدير ميليتاو وماركو أسينسيو في الدقائق 23 و39 و93، بينما سجل هدف إسبانيول الوحيد خوسيلو في الدقيقة الثامنة.وافتتح إسبانيول، الذي بقي في المركز 13، التسجيل في الدقيقة الثامنة عن طريق خوسيلو بتسديدة قوية في الزاوية العليا للحارس تيبو كورتوا، بعد تمريرة عرضية من روبن سانشيز.ونجح فينيسيوس جونيور في تسجيل هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 22، حيث استقبل تمريرة من توني كروس داخل المنطقة، وصوب بقوة في شباك الحارس باتشيكو.ونجح إيدير ميليتاو في تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 39، إذ استقبل كرة عرضية من زميله تشواميني من الطرف الأيسر، وارتقى وسدد بالرأس لترتطم الكرة بالعارضة وتسكن الشباك.وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثالث للميرنغي في الدقيقة 93، حيث انطلق ناتشو ومرر له كرة في عمق دفاع إسبانيول ومن لمسة واحد بقدمه اليسرى سدد على يسار الحارس باتشيكو.وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده إلى 56 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر برشلونة، بينما تجمد رصيد إسبانيول عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.وسيلعب ريال على أرضه أمام ليفربول في إياب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل، بعدما فاز ذهابا 5-2، ثم سيواجه برشلونة في الدوري يوم الأحد التالي.