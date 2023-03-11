الطلبة يهزم القاسم في ممتاز الكرة

وشهد ملعب كربلاء الدولي مجريات المباراة التي فاز بها الانيق بهدفين سجلهما كل من جولسون دليما في الدقيقة الرابعة من المباراة قبل ان يسجل الهدف الثاني للطلاب اللاعب مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 14 من المباراة.وبهذا الفوز صعد رصيد نادي الطلبة الى النقطة 38 بالمركز الرابع فيما بات نادي القاسم بالمركز 17 برصيد 18 نقطة.