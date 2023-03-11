https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-450034-638141484295306628.jpg
الطلبة يهزم القاسم في ممتاز الكرة
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
تمكن نادي الطلبة من هزيمة نادي القاسم، اليوم السبت، بهدفين دون ردي ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.
وشهد ملعب كربلاء الدولي مجريات المباراة التي فاز بها الانيق بهدفين سجلهما كل من جولسون دليما في الدقيقة الرابعة من المباراة قبل ان يسجل الهدف الثاني للطلاب اللاعب مؤمل عبد الرضا في الدقيقة 14 من المباراة.
وبهذا الفوز صعد رصيد نادي الطلبة الى النقطة 38 بالمركز الرابع فيما بات نادي القاسم بالمركز 17 برصيد 18 نقطة.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا