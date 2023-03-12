في بطولة دولية.. العراق يحصد ذهبية الوثب العالي

وتمكنت البطلة عبد الحميد من تجاوز العارضة على ارتفاع بلغ ١.٧٥م لتحل اولا متقدمة على منافساتها لتحصد اولى ذهبيات العراق في الدورة.وسبق للبطلة مريم عبد الحميد أن توجت بطلة لاندية العراق بل وهيمنت على سباق الوثب العالي كما حصدت ذهبية آسيا في اليابان لفئة الشابات وبطلة العرب في الجزائر وحصلت على عدد كبير من الاوسمة وشاركت في بطولة العالم في بولندا وتعد واحدة من ابرز اللاعبات في رياضة العاب القوى.يشار الى ان منتخب العراق يشارك في دورة نوروز جاه بواقع تسع لاعبات.