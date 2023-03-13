لابورتا: سنقاتل للدفاع عن شرف برشلونة

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن لابورتا تحدث مع جمهور البارسا قبل الفوز أمام أتلتيك بيلباو (1-0) أمس، ضمن الجولة 25 من الليجا.وقال لابورتا: "هذا الدرع لا يمكن شراؤه أو بيعه. إنه لا يتسخ.. هناك هجمات خطيرة للغاية على الدرع. كل نصر وانتصار جاء بفضل الجهد والعمل والالتزام والجودة من الجميع".وأضاف: "أريد أن أكون واضحا.. لم ننخرط أبدا في شراء الوصايا.. عندما نفوز نحتفل بالانتصارات، وعندما نخسر نهنئ المنافسين".وختم: "ليس من قبيل الصدفة أن تظهر هذه الأشياء الآن. سنقاتل حتى آخر قطرة دم للدفاع عن شرف برشلونة".واتهم مكتب المدعي العام في إسبانيا، نادي برشلونة بتقديم دفعات مالية مشبوهة لنيجريرا، وأعلن ريال مدريد، في بيان رسمي المشاركة في الشكوى ضد النادي الكتالوني.