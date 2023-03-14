اخر تطورات سرقة منزل محمد صلاح

وحسب قولهما لوكالة أسوشيتد برس، فإن اللصوص سرقوا أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الكابل فقط من فيلا نجم ليفربول في منطقة التجمع الراقية، على بعد نحو 50 كيلومترا شرق وسط مدينة القاهرة.وأفاد المسؤولان أن اللصوص لم يتمكنوا من سرقة أسطوانة غاز الطهي في حديقة لاعب ليفربول لثقلها.وإضافة المسؤولان، الذين تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين بالتصريح لوسائل الإعلام، أنه تم استدعاء السلطات لأول مرة إلى المنزل بعد أن لاحظ أحد أفراد أسرة صلاح مساء السبت أن إحدى النوافذ مفتوحة.ولا يزال التحقيق في السرقة جاريا ولم تنفذ أي اعتقالات حتى الآن.وكان صلاح أول مصري يفوز مع فريقه بالدوري الإنكليزي بعد انضمامه إلى ليفربول في 2018 قادما من روما.وصلاح، الذي ينحدر من مدينة نغريغ بدلتا مصر، هو الهداف التاريخي لليفربول في الدوري، حسب أسوشيتد برس.ويذكر أن الإعلامي المصري، يسري البدري، أوضح في تصريحات لبرنامج "الحكاية" الذي يقدمه المذيع، عمرو أديب، على قناة "أم بي سي مصر" أن كشف واقعة السرقة قد تم من قبل ابن خالة، نجم نادي ليفربول الإنلكيزي، والذي اعتاد أن يتفقد الفيلا مرة أو مرتين كل شهر خلال غياب صلاح عن مصر.وقال البدري، مساء الأحد، إن الشخص المعني قد سارع إلى تحرير محضر بالسرقة تحت رقم (4262) جنح التجمع الأول لتباشر الأجهزة المعنية بالتحقيق في تلك الواقعة.ولفت البدري إلى أن المسروقات انحصرت حتى الآن في أجهزة الاستقبال التلفزيوني "رسيفر"، وبعض الملابس الرياضية، بانتظار إحصاء بقية المسروقات إن وجدت.ونوه مساعد رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" إلى أن الأجهزة الأمنية قد بدأت مراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في المجمع (الكامبوند) الذي تقع فيه الفيلا وأنه جرى مراجعة 21 يوما على الأقل.وبحسب البدري، فقد تم توسيع دائرة الاشتباه وبالتالي استجواب جميع العاملين في نطاق محيط الفيلا، لافتا إلى أن اللص أو مجموعة اللصوص لم يستطيعوا إخراج إسطوانة الغاز المنزلي فتركوها في حديقة الفيلا.