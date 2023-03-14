ماذا يقف بوجه الهلال السعودي لضم ميسي؟

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، مع إمكانية التمديد لموسم آخر، بشرط موافقة الطرفين.وحسب برنامج "الشيرنجيتو"، بدأ الهلال، مفاوضات ضم ميسي في كانون ثاني الماضي، وعرض على البرغوث، الحصول على راتب سنوي قدره 300 مليون يورو.وأشار البرنامج إلى أن ميسي طلب مهلة للتفكير، ورد عن طريق والده في الشهر الحالي، بأنه يريد راتبا أعلى مما يحصل عليه كريستيانو رونالدو نجم النصر، ويرى أن فارق 100 مليون يورو ليس كافيا.وأوضحت العديد من التقارير، أن كريستيانو رونالدو يحصل مع النصر على 200 مليون يورو سنويا.وكشف البرنامج الإسباني أن ميسي وافق على الانتقال للهلال، لكن بشرط الحصول على 600 مليون يورو سنويا.ورد الهلال على طلب ميسي، برفع عرضه الأول إلى 350 مليون يورو سنويا، ولا تزال المفاوضات جارية بين والد البرغوث والفريق السعودي.