السومرية تنشر تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية لمواجهة نظيره الياباني

السومرية نيوز – رياضة



تنشر السومرية نيوز، اليوم الأربعاء، تشكيلة منتخبنا الشبابي الاساسية في مواجهة نظيره الياباني في الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا دون 20 عاماً.



وتجري المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الاربعاء، بتوقيت العاصمة بغداد.



التشكيلة ادناه: