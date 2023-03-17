مدرب السيتي يوجه رسالة الى اللاعبين المهمشين.. ما شأن محرز؟

وواجه عدد من اللاعبين يتقدمهم الجزائري رياض محرز أزمة ثقة بعد استبعاد جوارديولا لهم من التشكيل الأساسي للسيتي في المباريات الأخيرة.وعن هذه الوضعية، قال جوارديولا خلال مؤتمر صحفي: "أحاول دائمًا الانتباه لرعاية ومشاعر اللاعبين الذين لا يلعبون، خاصة إذا كانوا يستحقون ذلك".وأضاف: "لكن التفكير في الفريق يأتي بالمقام الأول بالنسبة لي، وإذا كان هناك بعض اللاعبين يفكرون بي بشكل قد يكون سلبيا، نتيجة لعدم مشاركتهم، فأنا لا أظهر أي اهتمام مطلقا".وخلال آخر 4 مباريات لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، جلس محرز على الدكة ولم يشارك سوى لمدة 18 دقيقة فقط في مواجهة بورنموث يوم 25 فبراير/ شباط الماضي.وعلى صعيد دوري أبطال أوروبا، لم يبدأ محرز مباراة الإياب بين مانشستر سيتي ولايبزيج يوم الأربعاء الماضي في إياب ثمن النهائي، والتي حسمها الفريق السماوي بنتيجة 7-0.ويأتي استبعاد محرز من الحسابات، رغم حقيقة فوزه بجائزة أفضل لاعب في مانشستر سيتي خلال شهري ديسمبر/ كانون الأول ويناير/ كانون الثاني.أيضا، فإن محرز هو ثالث هدافي مانشستر سيتي عبر كل المسابقات هذا الموسم بواقع 12 هدفا خلف الوصيف فيل فودين بـ13 هدفا، والمتصدر، النرويجي إيرلينج هالاند صاحب الـ39 هدفا.يذكر أن رياض محرز خاض 33 مباراة في كل المسابقات مع مانشستر سيتي هذا الموسم، سجل فيها 12 هدفا وصنع 7.