روديجر يعلق على مواجهة تشيلسي: ستكون مباراة خاصة

وذلك بعدما أوقعت القرعة الفريقين في مواجهة بعضهما، لحساب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وسيلتقي الفائز منهما مع المنتصر من بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، في الدور نصف النهائي.وكتب روديجر، عبر حسابه على "تويتر": "ستكون مواجهة خاصة للغاية، ولا أستطيع الانتظار لرؤية العديد من أصدقائي مجددا".ولعب المدافع الدولي الألماني لتشيلسي، خلال الفترة من 2017 حتى الصيف الماضي، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع البلوز.ويسعى ريال مدريد للحفاظ على لقبه في دوري أبطال أوروبا، بعدما رفع الكأس ذات الأذنين في الموسم الماضي، إثر فوزه على ليفربول في النهائي (1-0).