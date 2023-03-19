قرعة كأس الاتحاد.. قطبا مانشستر يتجنبان الصدام

وسيلعب مانشستر سيتي مع شيفيلد يونايتد، بينما ينتظر برايتون في نصف النهائي الآخر، الفائز من مباراة مانشستر يونايتد وفولهام التي تقام مساء اليوم الأحد.وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بسحق بيرنلي أمس، بسداسية نظيفة، كما تغلب شيفيلد يونايتد على بلاكبيرن (3-2).ولحق برايتون بهما، اليوم، بعد اكتساحه جريمبسي تاون بخماسية نظيفة.يذكر أن ليفربول هو حامل لقب المسابقة، حيث تُوج بنسخة الموسم الماضي بعد التفوق على تشيلسي، في المباراة النهائية.وسبق أن توج السيتي بلقب كأس الاتحاد 6 مرات، بينما أحرزه شيفيلد في 4 مناسبات، وحل برايتون وصيفاً مرة واحدة.أما مانشستر يونايتد فتوج باللقب 12 مرة، وحل فولهام وصيفاً في مناسبة وحيدة.