الديربي الأقوى بالعالم.. قوة الإنتر تواجه العريق الميلاني بإياب نصف نهائي الأبطال

ويتفوق فريق ميلان تاريخيا على انتر ميلان قبل مواجهة اليوم، في اللقاء الذي يجمع الفريقين.وتقام مباراة إنتر ضد ميلان في العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، وتذاع على قناة beIN Sports HD.والتقى فريقا ميلان والإنتر في 220 مباراة بجميع المسابقات، استطاع خلالها الروسونيري الفوز في 81 مباراة والتعادل في 67، بينما فاز الإنتر في 72 لقاء.ونجح ميلان في تسجيل 283 هدفاً بينما أحرز الإنتر 298 هدفاً في مرمى غريمه اللدود، بينما يعتلي النجم الأوكراني السابق أندري شفيشنكو صدارة ترتيب هدافي مباريات الفريقين بواقع 14 هدفا يليه جوسيبي مياتزا 13 هدفاً.ويتفوق نادي ميلان في القيمة التسويقية بواقع 547 مليون يورو مقابل 534 مليون لصالح الإنتر، بينما يعتلي الثنائي رفائيل لياو ولاوتارو مارتينيز قائمة أغلى لاعبي اللقاء بواقع 80 مليون.الإنتر ضد ميلانوتوج ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا 7 مرات في تاريخه، مقابل 3 ألقاب لفريق الجار الإنتر.وقطع فريق الإنتر شوطًا كبيرًا نحو نهائي دوري أبطال أوروبا في "إسطنبول"، بعد الفوز على ميلان بثنائية مباغتة أحرزها إدين دجيكو وهنريك مخيتاريان في لقاء الذهاب الذي أقيم على نفس الملعب، حيث الفائز من المباراة سيلتقي الفائز من موقعة مانشستر سيتي وريال مدريد في نهائي البطولة.