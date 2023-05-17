ماذا غير انشيلوتي بخطة مدريد لمواجهة السيتي؟.. التشكيلة الأساسية للملكي

وأجرى أنشيلوتي تعديلا واحدا على التشكيلة التي خاضت مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في مدريد.ودفع أنشيلوتي بالمدافع البرازيلي إيدير ميليتاو في التشكيلة الأساسية على حساب الألماني أنطونيو روديغر على الرغم من أن الأخير قدم مباراة كبيرة ونجح في مراقبة مهاجم مانشستر سيتي، النرويجي إيرلينغ هالاند، وقلل بشكل واضح من خطورته.وجاءت تشكيلة ريال مدريد كالتالي:حراسة المرمى: تيبو كورتوا.خط الدفاع: كامافينغا، ألابا، ميليتاو، وكارفاخال.خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، وفالفيردي.خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريغو جويس، وكريم بنزيما.يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين.