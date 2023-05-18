بعد 14 لقبا.. نادال يغيب عن "رولان غاروس" لأول مرة

وقال نادال للصحفيين: "برنامج التعافي من الإصابة التي تعرضت لها في أستراليا المفتوحة لم يسر كما كنت أتمنى وأصبحت المشاركة في رولان جاروس مستحيلة".وأضاف: "في هذه اللحظة، لن أتمكن من المشاركة في رولان غاروس. مع كل ما تمثله هذه البطولة في مسيرتي يمكنكم تخيل مدى صعوبة الأمر بالنسبة لي".وتابع نادال: "أتطلع إلى أن أكون جاهزا بنسبة مئة في المئة العام المقبل الذي أعتقد أنه سيكون الأخير في مسيرتي الاحترافية".وواصل: "ليس لدي أي نية لمواصلة اللعب في الأشهر القليلة المقبلة".واختتم الإسباني البالغ 36 عاماً: "لن أحدد موعدا لعودتي. سأرى كيف يستجيب جسدي ... إذا كان بوسعي العودة في نهاية العام لكأس ديفيز".يذكر أن نادال قرر في وقت سابق عدم المشاركة سابقاً في دورتي برشلونة ومدريد لماسترز الألف من بين دورات أخرى في الفترة التي سبقت بطولة رولان غاروس.ويشارك نادال، الذي سيطر على البطولات المقامة على الملاعب الرملية لسنوات، في رولان غاروس سنويا منذ حصد أول ألقابه القياسية 22 في البطولات الأربع الكبرى في باريس عام 2005.وتوج نادال بـ 22 لقبا كبيرا في مسيرته، منها 14 لقبا لبطولة رولان غاروس، والتي سيغيب عنها بسبب الاصابات المتكررة التي أثرت سلبا على لياقته البدنية.وتنطلق فرنسا المفتوحة في 28 أيار الجاري.