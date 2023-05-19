رئاسة بعثة منتخب الشباب تنفي حدوث مشكلات داخل مقرّ الإقامة في الارجنتين

وذكر بيان لاتحاد الكرة العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تنفي رئاسةُ بعثة وفد منتخب الشباب الأخبارَ المتناقلة غير الدقيقةِ والشائعات التي روجت لها بعض المواقع الإلكترونيّة الأرجنتينية صباح اليوم الجمعة، بخُصوص حدوثِ مشاكل داخل مقرّ إقامةِ منتخبنا الشبابيّ في العاصمةِ الأرجنتينيّة بوينس ايريس".وأكدت رئاسةُ الوفد العراقيّ، أن "الأمورَ طيبةٌ، ولا يوجدُ ما يعكر صفو الوفدِ، وعلى الجميعِ التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقةِ في التعاطي مع المعلومات، خصوصاً أن المنتخبَ تنتظره مباراةٌ مهمةٌ في افتتاح مبارياته ضمن المونديال العالميّ أمام الاوروغواي في الثاني والعشرين من هذا الشهر، تتطلب من الجميع الوقوفَ ومساندة المنتخب، ورفع الروح المعنويّة للاعبين ليظهروا بأفضل صُورةٍ في المونديال".