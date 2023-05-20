يتصدرها هالاند وهذه مرتبة بنزيما.. قائمة بأفضل 10 مهاجمين حول العالم

ويتصدر قائمة أفضل مهاجمي العالم إيرلينج هالاند، لاعب مانشستر سيتي. وأشارت المجلة إلى أن المهاجم النرويجي سخر من دفاعات الدوري الإنجليزي الممتاز، ووصل إلى أرقام مضاعفة في 6 مباريات فقط بالدوري، وحقق 4 مرات «هاتريك»، وحطم الرقم القياسي في تسجيل الأهداف في موسم واحد بسهولة تامة.ويحتل المركز الثاني كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، ورغم الضجيج المحيط بمستقبل اللاعب مع النادي الفرنسي، حتى بعد العقد الجديد الذي وقعه في صيف 2022، واصل النجم الفرنسي التفوق في فريق أقل من مقنع، وهناك مجموعة مذهلة أخرى من الأهداف التي تزيد على 35 هدفاً، تسلط الضوء على قدرته، وببساطة لا يوجد ما يوقف مبابي.وجاء ثالثاً كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، ويتميز النجم الفرنسي بدقة تسديداته وقوته ورغبته ومعدل عمله الهائل، هي أمور ببساطة استثنائية بالنسبة لشخص يبلغ من العمر 35 عاماً، ولا يبدو أنه يتباطأ في أي وقت قريب، ولا يزال يجر ريال مدريد إلى الانتصارات.ويأتي هاري كين، مهاجم توتنهام، في المركز الرابع، وهو مهاجم خارق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبات أفضل هداف لتوتنهام على الإطلاق، بعدما تفوق على رصيد واين روني البالغ 208، واقترب من المركز الثاني في قائمة الهدافين على الإطلاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.ويحتل المركز الخامس فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، وهو أحد النجوم الذين قادوا الفريق إلى تحقيق لقب الدوري، رغم أنه لم يتم التعاقد معه بأموال كبيرة، ولكن المهاجم النيجيري أثبت جدارته بتسجيل 23 هدفاً في 29 مباراة.ثم يأتي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في المركز السادس، بعدما واصل أسلوبه الرائع في التسجيل، والذي جعله يسجل أكثر من 344 هدفاً في 375 مباراة مع العملاق الألماني، لا يزال لا يمكن إيقافه كما كان دائماً.ويأتي لوتارو مارتينيز، مهاجم إنترميلان، في المركز السابع، رغم أنه مهاجم ضئيل أيضاً، وهو جزء من تشكيلة الأرجنتين الفائزة بكأس العالم في قطر، وبعد أن واجه اللاعب السخرية بسبب أدائه في المونديال، رد مارتينيز على منتقديه بتسجيله 20 هدفاً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ويتفاخر الأرجنتيني بالسرعة العالية والتسديدة القوية، ولذا كان من الطبيعي ربطه بعدد من أندية الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل.وفي المركز الثامن يأتي غابرييل جيسوس، مهاجم أرسنال، وهو على عكس غالبية المهاجمين الآخرين، فإن ما يقدمه للفريق بصرف النظر عن الأهداف، يثبت أهميته الكبيرة بالنسبة لأرسنال، وصحة قرار المدرب ميكيل أرتيتا، بالتعاقد معه قادماً من مانشستر سيتي.ويأتي في المركز التاسع السويدي ألكسندر إيساك، مهاجم نيوكاسل، الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي مقابل أكثر من 60 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2022، ولا يزال يقدم مستويات قوية، رغم محنة الإصابة في الأشهر الأولى من مسيرته في نيوكاسل.ويحتل المركز العاشر الأخير الصربي دوسان فلهاوفيتش، مهاجم يوفنتوس، وبعد تسجيل اللاعب 49 هدفاً في 108 مباريات مع فيورنتينا. توقع مشجعو يوفنتوس مواصلة اللاعب تألقه عندما انضم لفريقهم في يناير 2022، ورغم أنه لم يحافظ على مستواه المرتفع فإن المهاجم الصربي لا يزال يحقق أرقاماً مضاعفة.