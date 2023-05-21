السيتي يحتفل باللقب الثالث تواليا بالبريميرليغ على حساب تشيلسي

ولم يشرك بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أغلب عناصر التشكيلة الأساسية للفريق على دكة البدلاء.وسجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 12 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.وهذا اللقب الثالث على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز والخامس منذ التعاقد مع المدرب الإسباني بيب غوارديولا.ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية الموسم الحالي فبعد ضمان لقب الدوري الإنجليزي يسعى مانشستر سيتي للفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي (يوم 3 حزيران) وعلى إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا (يوم 10 حزيران).لكن قبل ذلك سيلعب مانشستر سيتي مع برايتون وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.وأصبح مانشستر سيتي خامس فريق في تاريخ الكرة الإنجليزية يفوز بثلاثة ألقاب متتالية في الدوري الإنجليزي - بعد هدرسفيلد تاون وآرسنال وليفربول ومانشستر يونايتد.وسيكون مانشستر سيتي أول فريق في إنجلترا يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 4 مرات متتالية حال حفاظه على اللقب الموسم المقبل.