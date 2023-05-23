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رونالدو والنصر.. الكشف عن مفاجأة تخص عقده

رياضة

2023-05-23 | 16:34
رونالدو والنصر.. الكشف عن مفاجأة تخص عقده
المصدر:
Sky News عربية
3,009 مشاهدة

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية إن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في فسخ عقده مع نادي النصر السعودي، وذلك بعد أشهر معدودة من انتقاله من مانشستر يونايتد.

وقبل 5 أشهر انتقال "الدون" إلى "العالمي" عقب إنهاء عقده مع مان يونايتد بشكل ودي، وذلك مقابل 200 مليون يورو في الموسم حتى العام 2025.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه "على الرغم من حالة الاستقرار التي يعيشها رونالدو في العاصمة السعودية، إلا أن البعض بدأ يتحدث عن مستقبله وإمكانية رحيله بعد الفشل الرياضي الذي صاحب فريق النصر حتى الآن".

يشار إلى أن النصر خسر كأس السوبر السعودي، وكذلك كأس الملك، كما يبتعد عن اتحاد جدة في صدارة الدوري السعودة بـ 3 نقاط قبل 3 جولات من النهاية.

وفي جميع بطولات الموسم، استطاع أن رونالدو إحراز 13 هدفًا وصناعة هدفين، خلال 17 مباراة له مع النصر.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" واسعة الانتشار، قالت في نسختها الصادرة اليوم الثلاثاء: "رونالدو لم يعد يحتمل الأمر ويُريد الرحيل عن الدوري السعودي، لقد أدرك حقيقة النادي والوضع في البلاد خاصة من حيث البنية التحتية الرياضية واختلافها عن أوروبا. لقد بدأ المقربون منه الحديث عن ذلك بهدف واضح وهو القدرة على المغادرة والعودة إلى أوروبا من جديد".

وأوضحت الصحيفة أن رونالدو يرغب في فسخ عقده مع النصر من جانب واحد رغم أن ذلك سيُعرضه للإيقاف لمدة 4 أشهر وكذلك سيُلزمه بدفع تعويض مالي ضخم للنادي، إذ يتبقى في عقده سنتان.

وإذا قرر كريستيانو رونالدو المغادرة دون سبب وجيه، فسيتعين عليه تعويض النادي عن السنتين المتبقيتين من عقده كما هو منصوص عليه في لوائح نظام نقل اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على وجه التحديد، المادة 17 المتعلقة بالإنهاء بدون سبب مباشر حيث توضح أنه "في جميع الحالات، يتعهد الطرف الذي أنهى العقد بدفع تعويض".

يتم احتساب التعويض مع مراعاة التشريعات الوطنية وخصائص الرياضة والمعايير الموضوعية الأخرى. يجب أن تتضمن هذه المعايير، على وجه الخصوص، "المكافآت والمزايا الأخرى المستحقة للاعب بموجب العقد الحالي أو العقد الجديد، والوقت التعاقدي المتبقي، بحد أقصى خمس سنوات، والرسوم والنفقات التي صرفها النادي السابق (مستهلكة على مدى مدة العقد)، وكذلك مسألة ما إذا كان إنهاء العقد يحدث في فترة محمية".

بالإضافة إلى واجب دفع التعويض، تحدد اللوائح عقوبات رياضية ضد اللاعب الذي ينهي عقداً خلال الفترة المحمية.

كما هو الحال بالنسبة للبرتغالي الذي يبلغ حالياً 37 عاماً من العمر، وأمامه سنتان من توقيع العقد الجديد. ستتألف العقوبة من قيد لمدة أربعة أشهر على أهليته للعب في أي مباراة رسمية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة مانشستر يونايتد كان هناك اتفاق مع النادي الإنجليزي على إنهائه. هذا ما يفسر سبب عدم معاقبتهم.
 
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