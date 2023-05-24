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سجدة رونالدو في السعودية تثير الجدل.. معلقون: لا يعني أنه اعتنق الإسلام (فيديو)
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر إلى تحقيق فوز هام وحاسم على ضيفه الشباب، بثلاثة أهداف لهدفين.
وبعدما تأخر النصر بهدفين نظيفين سجلهما الأرجنتيني كريستيان جوانكا، عاد النصر أولا عن طريق البرازيلي تاليسكا، ثم السعودي عبد الرحمن غريب، قبل أن يقلب كريستيانو النتيجة بهدف ثالث جميل سجله عند الدقيقة 60 من عمر اللقاء.
وفاجأ رونالدو زملاءه بالسجود في أرضية الملعب، ما دفعهم للتصفيق، والتعبير عن فرحتهم.
وقال مغردون سعوديون إن ما قام به رونالدو لا يعني أنه اعتنق الإسلام، لكنه قلد ما يفعله زملاؤه عند تسجيل الأهداف.
وكان متصدر الترتيب الاتحاد، حقق فوزا ثمينا على متذيل الدوري الباطن بهدف نظيف سجله البرازيلي رومارينهو، ليحافظ على فارق الثلاث نقاط مع النصر.
وتتبقى أمام الاتحاد مباراتان لتحقيق اللقب، أمام الفيحاء على أرض الأخير، وفي المباراة الأخيرة يستضيف الطائي على ملعب "الجوهرة"، أملا برفع اللقب على أرضه وبين جماهيره.
فيما يخوض رونالدو الطامح إلى تحقيق البطولة الأخيرة المتبقية له هذا الموسم مع النصر، إلى قيادة فريقه للفوز أمام الاتفاق، والفتح، على أمل تعثر الاتحاد.
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