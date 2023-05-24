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كأس العالم للشباب.. مواجهة عربية "مرتقبة" بين العراق وتونس: هذه تفاصيلها

رياضة

2023-05-24 | 05:52
كأس العالم للشباب.. مواجهة عربية &quot;مرتقبة&quot; بين العراق وتونس: هذه تفاصيلها
1,275 مشاهدة

السومري نيوز – رياضة

يستضيف استاد دييغو أرماندو مارادونا بمدينة لا بلاتا بالأرجنتين، غدا الخميس، مواجهة عربية قوية بين العراق وتونس في الجولة الثانية من مجموعات كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023.

وشهدت الجولة الاولى سقوط شباب نسور قرطاج بالخسارة أمام منتخب انجلترا بهدف دون رد، كما خسر أشبال أسود الرافدين أمام أورجواي بنتيجة عريضة 4-0.

وتقام بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2023 بمشاركة 24 منتخبًا وزعت على 6 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، ويتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لثمن النهائي، ويتبعهما أفضل 4 منتخبات حققت المركز الثالث في مجموعاتها، وتستمر المسابقة بعد ذلك بنظام خروج المغلوب حتى النهائي.


وترشح منتخب العراق للمشاركة في كأس العالم تحت 20 عاماً، بعد احتلاله وصافة بطولة كأس آسيا بخسارته في النهائي ضد أوزبكستان، في حين ضمن منتخب تونس المشاركة باحتلاله المركز الرابع في كأس أفريقيا للشباب.

ويخوض منتخب العراق المشاركة الخامسة في البطولة، علمًا بأن أفضل نتائجه كانت الحصول على المركز الخامس في نسخة 2013؛ من جانبه سيشارك منتخب تونس للمرة الثالثة، وغادر من الدور الأول في مشاركتين سابقتين.

*متى موعد لعبة العراق وتونس؟
يحين موعد لعبة العراق وتونس يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023، على ملعب الأسطورة دييغو أرماندو مارادونا بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية.

تنطلق مباراة العراق ضد تونس بداية من الساعة الثانية عشر بتوقيت مصر والسعودية، الساعة العاشرة بتوقيت تونس، الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش.

ويذاع اللقاء على قناة بي أن سبورت القطرية HD، وينقل ايضا على القناة الرابعة العراقية، بالأضافة الى قناة Match Football 3 وقناة SuperSport Variety 3 وقناة RTVS Sport.

ولن تنقل قناة الكأس بث مباشر مباراة بين تونس والعراق بسبب عدم حصولها على حقوق البث.

جدير بالذكر ان منتخب تونس قد واجه نظيره العراقي (فئة 20 سنة) مرة واحدة، وذلك ضمن منافسات مجموعات كأس العرب 2020 في السعودية، وفاز وقتها نسور قرطاج بنتيجة
(2-1).
تشكيلة ليوث الرافدين المتوقعة أمام تونس : حسين حسن، سجاد محمد مهدي، ادم طالب، كاظم رعد، آلاي فاضل، علي صادق، عبدالرزاق قاسم، حيدر عبدالكريم، يوسف الأمين، محمد جميل، علي جاسم.

تشكيلة منتخب تونس المتوقعة أمام العراق : إدريس العرفاوي، كريم العابد، زين الدين ساسي، علي السعودي، رائد بوشنيبة، وائل الردبالي، غيث الوهابي، سامي شوشان، شايم الجبالي، بشير يعقوب، جبريل عثمان.


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