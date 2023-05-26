نجم برشلونة مطلوب في باريس لإرضاء مبابي

وكشفت صحيفة "ليكيب" ملامح من خطة النادي الباريسي لتشكيل فريق متوازن يقنع مبابي بتفعيل بند تمديد عقده لموسم ثالث، ليبقى حتى 2025.وأضافت الصحيفة أن باريس حدد خياراته الأساسية قبل أسبوعين من فتح باب الانتقالات الصيفية لتدعيم 4 مراكز.وأوضحت أن سان جيرمان يستهدف دعم خط الوسط بالثنائي برناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وبيير إيميل هويبرج من توتنهام.كما تسعى الإدارة الباريسية لدعم خط الهجوم برأس حربة وجناح، وهنا يبرز اسم راندال كولو مواني هداف آينتراخت فرانكفورت، وعثمان ديمبلي جناح برشلونة.وينتهي تعاقد عثمان ديمبلي مع البارسا بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.ولفتت ليكيب إلى أن باريس يبحث عن خيارات هجومية تحرر مبابي في مركز الجناح الأيسر، خاصة أن هوجو إيكيتيكي، القادم من ريمس في صيف 2022، لم يكن على قدر التوقعات.