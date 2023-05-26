خاض مباراتين خلال 4 سنوات.. مانشستر سيتي يجدد عقد حارسه

وجرى تجديد عقد سكوت كارسون (37 سنة)، لمدة عام واحد، وهو الحارس الثالث في قلعة الاتحاد بعد إيدرسون وستيفان أورتيجا.وشارك كارسون في المباراة قبل الأخيرة لموسم 2020-2021 أمام نيوكاسل، وكذلك في لقاء إياب ثمن نهائي دوري الأبطال أمام لشبونة.وشارك كارسون طوال مسيرته، التي بدأت في ليدز في 171 مباراة مع ديربي كاونتي، وفي 118 مباراة مع وست بروميتش ألبيون.كما لعب للعديد من الأندية الأخرى، من بينها أستون فيلا وليفربول وويجان أثلتيك وبورصا سبور.وقال كارسون في تصريحات لوسائل الإعلام الخاصة بالنادي الإنجليزي "أحب العمل مع بيب جوارديولا ومع لاعبينا الرائعين كل يوم".وأضاف "آمل أن أتمكن من مساعدة حراس مرمى فريقنا ليكونوا أفضل".