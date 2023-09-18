السومرية تنشر التشكيلتين الرسميتين لمواجهة الزوراء والعربي

تنشر السومرية نيوز، التشكيلة الأساسي لفريق الزوراء العراقي لمواجهة العربي الكويتي، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بكأس الاتحاد الآسيوي التي ستقام بملعب البصرة الدولي.



حراسة المرمى: علي فيصل.

الدفاع: علي كاظم - ميثم جبار - حسان كاظم - مصطفى محمد.

الوسط: علي محسن - إسكندر الشيحي - حسن عبد الكريم - مراد محمد - كرستوفر.

الهجوم: أبو بكر كوني.



في المقابل، جاء تشكيل العربي الكويتي، كما يلي:

حراسة المرمى: أحمد دشتي.

الدفاع: جمعة عبود - حسن حمدان - بوشار - حمد القلاف.

الوسط: عبد الرحمن الظفيري - بدر طارق - نايف حميد - إيوالا - حمزة خابة.

الهجوم: مامادو ثيام.

وجاء تشكيل الزوراء على النحو التالي:حراسة المرمى: علي فيصل.الدفاع: علي كاظم - ميثم جبار - حسان كاظم - مصطفى محمد.الوسط: علي محسن - إسكندر الشيحي - حسن عبد الكريم - مراد محمد - كرستوفر.الهجوم: أبو بكر كوني.في المقابل، جاء تشكيل العربي الكويتي، كما يلي:حراسة المرمى: أحمد دشتي.الدفاع: جمعة عبود - حسن حمدان - بوشار - حمد القلاف.الوسط: عبد الرحمن الظفيري - بدر طارق - نايف حميد - إيوالا - حمزة خابة.الهجوم: مامادو ثيام.