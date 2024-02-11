بعد خسارة كأس آسيا.. مدرب الأردن يفتح باب الرحيل

وقال عموتة: "في الوقت الحالي سأذهب للمغرب وبعدها سأجلس مع الاتحاد الأردني لبحث مستقبلي سواء بالبقاء أو الرحيل".وأضاف: "حتى هذه اللحظة أنا مدرب للمنتخب الأردني، لكنني أرتبط بظروف عائلية في الوقت الحالي تستوجب السفر للمغرب".وتابع: "أتمنى من اللاعبين أن يحافظوا على نفس المستوى؛ لأن هناك تحديات قوية يأتي على رأسها التأهل لنهائيات كأس العالم 2026".وختم: "بذلنا جهداً كبيراً في البطولة، ووصلنا للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق، وهذا نتاج عمل مستمر طوال المشوار".