مبابي يرد على طلب جماهير سان جيرمان بالبقاء مع النادي (فيديو)

وظهر مبابي في مقطع فيديو نشرته صحيفة "Diario AS" الإسبانية، وهو يشكر عددا من المشجعين خلال هتافهم باسمه، ومطالبتهم له بالبقاء مع باريس سان جيرمان.

🇫🇷 Mbappé dando las gracias a la afición del PSG entre gritos de: “Kylian en París” pic.twitter.com/uslR4g7R3R — Diario AS (@diarioas) February 11, 2024

ويمكن سماع صوت الجماهير وهي تصرخ من المدرجات: "كيليان في باريس"، في حين رد النجم الفرنسي بالتصفيق والتلويح لهم بيديه بإيماءات اعتبرته مواقع إسبانية أنها "وداعية".وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية، لصيغة بشأن تجديد عقده مع النادي الباريسي، ما جعله يدخل الفترة الحرة من عقده، ويحق له حاليا التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع إلى الفريق الباريسي.ويعتبر ريال مدريد من أبرز الأندية المرشحة لضم مبابي مجانا بعد نهاية عقده مع سان جيرمان.