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مبابي يرد على طلب جماهير سان جيرمان بالبقاء مع النادي (فيديو)
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
عبر نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي، عن شكره وامتنانه لمشجعين كانوا يدعمونه ويطالبونه بالبقاء في النادي.
وظهر مبابي في مقطع فيديو نشرته صحيفة "Diario AS" الإسبانية، وهو يشكر عددا من المشجعين خلال هتافهم باسمه، ومطالبتهم له بالبقاء مع باريس سان جيرمان.
ويمكن سماع صوت الجماهير وهي تصرخ من المدرجات: "كيليان في باريس"، في حين رد النجم الفرنسي بالتصفيق والتلويح لهم بيديه بإيماءات اعتبرته مواقع إسبانية أنها "وداعية".
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان الصيف المقبل، ولم يتوصل إلى اتفاق خلال الفترة الماضية، لصيغة بشأن تجديد عقده مع النادي الباريسي، ما جعله يدخل الفترة الحرة من عقده، ويحق له حاليا التوقيع لأي ناد آخر دون الرجوع إلى الفريق الباريسي.
ويعتبر ريال مدريد من أبرز الأندية المرشحة لضم مبابي مجانا بعد نهاية عقده مع سان جيرمان.
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