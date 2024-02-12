مباريات "نجوم العراق" اليوم.. النفط يستقبل النجف ونوروز يحل ضيفاً على أربيل

إذ يستقبل فريق النفط ضيفه النجف على ملعب بغداد في تمام الساعة الثانية ظهراً، في مواجهة يسعى من خلالها النفط إلى تحقيق نتيجة إيجابية والخروج بالعلامة الكاملة بغية التقدم نحو المراكز العشرة الأولى في جدول المسابقة، فيما يأمل غزلان البادية في تقديم مستويات جيدة تسهم بحصد ثلاث نقاط جديدة في رحلة الابتعاد عن صراع القاع واستعادة الأمجاد.وفي المباراة الثانية يحل نوروز ضيفاً على جاره أربيل في مواجهة يبحث فيها ممثل محافظة السليمانية عن إضافة ثلاث نقاط جديدة ومواصلة عروضه القوية بعد سلسلة من النتائج الإيجابية التي وضعته ضمن لائحة أندية المقدمة في الدوري، إذ يحتاج إلى الفوز أمام أربيل لبلوغ المربع الذهبي.