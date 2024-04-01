الشرطة يعبر الحدود ويتصدر دوري "نجوم العراق"

تغلب فريق الشرطة، مساء اليوم الاثنين، على نظيره الحدود في دوري نجوم العراق.

وسجل الشرطة هدفين بمرمى الحدود خلال المباراة التي احتضنها ملعب الشعب الدولي. وبهذا الفوز يتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن القوة الجوية، فيما بقي رصيد الحدود عند 29 نقطة في المركز الثامن.