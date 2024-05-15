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بعد العملية الجراحية.. هل سيغيب المحترف علي الحمادي عن أولمبياد باريس؟
Alsumaria Tv
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السومرية نيوز – رياضة
أجرى علي الحمادي مهاجم المنتخب العراقي المحترف في صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي، عملية جراحية ناجحة في العضلة المقربة.
وكان اللاعب قد غاب عن مباريات فريقه الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" بسبب الإصابة التي لحقت به فور انتقاله لإبسويتش.
وأكد الفريق الطبي المشرف على حالة اللاعب أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تزيد عن 35 يومًا كونه يحتاج إلى راحة سلبية كي تلتئم منطقة العملية، لافتا إلى أن علي الحمادي سيغيب مبدئيًا عن مباريات العراق في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
كما ان علي الحمادي سيغيب أيضًا عن أولمبياد باريس المقرر إقامته في شهر يوليو/ تموز المقبل، كون اللاعب لن يكون في أتم الجاهزية لخوض المباريات، لذلك لن يكون حاضرًا ضمن القائمة النهائية للمدرب راضي شنيشل رغم أن سنّه تسمح له بالمشاركة كونه يبغ من العمر 22 عامًا فقط.
وعلي الحمادي لن يلحق أيضًا بالمعسكر التحضيري الأول لفريق إبسويتش تاون للموسم المقبل، لذلك من المؤمل أن يدخل تدريبات فريقه منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل استعدادًا للمشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بحسب winwin.
وكان مدرب إبسويتش تاون كين ماكينا سبق أن أكد في تصريحات صحفية قبل نهاية الموسم، بأنّ علي الحمادي يلعب المباريات وهو يعاني من إصابة في الوقت الحالي وسيحتاج إلى عملية جراحية للعضلة المقربة هذا الصيف.
وانتقل الحمادي إلى صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من صفوف فريق ويمبلدون بعقد يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2028.
وتبلغ القيمة السوقية للاعب مليون يورو وهو أغلى لاعب عراقي حاليًا من حيث القيمة السوقية، حسب موقع "ترانسفير ماركت" المختص بسوق الانتقالات.
ولعب الحمادي مع إبسويتش تاون هذا الموسم 14 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدفًا واحدًا وسيكون أول لاعب عراقي يلعب في الـ"بريميرليغ" الموسم المقبل.
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