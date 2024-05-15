بعد العملية الجراحية.. هل سيغيب المحترف علي الحمادي عن أولمبياد باريس؟

السومرية نيوز – رياضة



أجرى علي الحمادي مهاجم المنتخب العراقي المحترف في صفوف إبسويتش تاون الإنجليزي، عملية جراحية ناجحة في العضلة المقربة.

وكان اللاعب قد غاب عن مباريات فريقه الأخيرة في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" بسبب الإصابة التي لحقت به فور انتقاله لإبسويتش.



وأكد الفريق الطبي المشرف على حالة اللاعب أنه سيغيب عن الملاعب لمدة تزيد عن 35 يومًا كونه يحتاج إلى راحة سلبية كي تلتئم منطقة العملية، لافتا إلى أن علي الحمادي سيغيب مبدئيًا عن مباريات العراق في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.