اتحاد الكرة: إنجاز أوراق لاعب منتخب الشباب اريان أمين

وقال ناصر في بيان اطلعت السومرية نيوز عليه، إن "اللاعبَ تواجدَ مؤخراً في معسكرِ منتخب الشباب الذي أقيم في بغداد، وتمّ قبلَ ذلك إنجاز المرحلة الأخيرة من أوراقه بإصدار جواز سفره بجُهودٍ مشتركةٍ للمديرِ الإداريّ للمنتخب نديم كريم، ولجنة اللاعبين المحترفين في الاتحاد".يشار إلى أن اللاعب، صاحب الـ ١٧ عاماً) هو شقيق اللاعب الدولي "يوسف أمين"، ويعدُّ ضمن مجموعةِ اللاعبين المحترفين في أوروبا الذين وقعَ اختيار المدرب "عماد محمد" وملاكه المُساعد عليهم استعداداً للمُشاركاتِ المُقبلة التي تنتظر منتخبنا الشبابيّ.