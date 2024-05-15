يوفنتوس يهزم أتالانتا ويتوج بطلا لكأس إيطاليا

توج يوفنتوس بطلا لكأس إيطاليا عقب تغلبه على نظيره أتالانتا بنتيجة (1-0)، في اللقاء الذي أقيم بملعب الأوليمبيكو، مساء الأربعاء.

أحرز دوسان فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد ليوفنتوس بالدقيقة الرابعة من اللقاء، فيما سجل هدفا ثانيا لكن الفار ألغاه بداعي التسلل.



بهذا الانتصار، يخرج يوفنتوس من الموسم الحالي بلقب بطولة الكأس، لينهي لعنة المواسم الصفرية التي لازمته مؤخرا.