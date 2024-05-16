قائمة أعلى الرياضيين أجراً.. رونالدو أولاً وميسي ثالثاً

وتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، القائمة للمرة الرابعة في مسيرته، بعدما جمع 205 ملايين جنيه إسترليني هذا العام، بواقع 157 مليونا كرواتب ومستحقات، و48 آخرين من الصفقات خارج الملعب.

ويأتي في المركز الثاني لاعب الجولف الإسباني جون رام (172 مليون جنيه إسترليني/ 218 مليون دولار)، بعد أن كان في المركز 28 قبل 12 شهرًا، حيث أعلن أنه سينضم إلى شركة Revel LIV Golf مقابل 156 مليون جنيه إسترليني.



ويحتل نجم الكرة الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الثالث في القائمة بأرباح قدرها 107 ملايين جنيه إسترليني (135 مليون دولار).



في المركز الرابع، يأتي نجم كرة السلة الأمريكي ليبرون جيمس (101 مليون جنيه إسترليني/ 128.2 مليون دولار)، حيث حصل على 38 مليون جنيه إسترليني من لوس أنجليس ليكرز، وتأتي باقي القيمة من صفقة الرعاية مع نايكي وDraftKings.



ويتفوق جيمس على لاعب السلة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، الذي جاء في المركز الخامس (88 مليون جنيه إسترليني/ 111 مليون دولار).



ويكسب نجم ميلووكي باكس 36 مليون جنيه إسترليني من فريقه، بينما يأتي مبلغ 51 مليون جنيه إسترليني من خارج ملاعب كرة السلة، حيث أطلق شركة الإنتاج "Greek Freak" شركة إنتاج.



واقتحم نجم الكرة كيليان مبابي القائمة، باحتلاله المركز السادس برصيد 87 مليون جنيه إسترليني (110 ملايين دولار).



ويكمل قائمة العشرة الأوائل نيمار نجم الهلال السعودي، وكريم بنزيما قائد الاتحاد السعودي، ولاعب السلة الأمريكي ستيفن كيري، إضافة إلى لاعب كرة القدم الأمريكية لامار جاكسون.