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اتهام "ناري" من بايرن ميونخ إلى مدريد بشأن صفقة مبابي

رياضة

2024-06-09 | 10:02
اتهام &quot;ناري&quot; من بايرن ميونخ إلى مدريد بشأن صفقة مبابي
1,717 مشاهدة

وُجهت إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني، اتهاماً نارياً بشأن صفقة انتقال الفرنسي كيليان مبابي من باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني، في صيف 2024.

وانتقد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، الأموال الطائلة الكبيرة المدفوعة من جانب إدارة ريال مدريد في صفقة مبابي واصفاً إياها بأنها "تمثل المسمار في نعش كرة القدم".

وأوضح إيبرل في تصريحات لصحيفة "سوديشت زوتينغ" الألمانية: "يمكنك دائما أن تصبح أكثر جشعاً من أجل المال، ولكن مع كل شخص جشع جديد فأنت تضع مسماراً في نعش اللعبة".

وأضاف: "ماذا لو غادر المال سوق الانتقالات؟ ما الذي سيتبقى؟ نحن نتحدث عن مئات الملايين من اليوروهات، إنه أمر مبالغ فيه، تشعر أنه في لحظة ما سيحدث انفجار".

وأعلن كيليان مبابي في يونيو/ حزيران 2024، انضمامه إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر بداية من 1 يوليو/ تموز، بعد نهاية عقده مع فريق العاصمة الفرنسية.
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