إصابة جديدة تداهم مبابي قبل يورو 2024

وأكدت صحيفة "ليكيب" أن مبابي لن يشارك في المباراة الودية لمنتخب فرنسا أمام كندا، مساء اليوم الأحد.وكشفت الصحيفة أن قائد منتخب فرنسا يعاني من كدمة في إحدى ركبتيه، تعرض لها خلال ودية لوكسمبورج يوم الأربعاء الماضي.ولفتت إلى أن نجم باريس سان جيرمان السابق، انضم لمعسكر فرنسا، وهو يسابق الزمن للتعافي من آلام في الظهر.ويستعد منتخب فرنسا لاختبارات قوية في المجموعة الرابعة لكأس أمم أوروبا ضد هولندا وبولندا والنمسا.وتقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 حزيران الجاري، وحتى 14 تموز المقبل.