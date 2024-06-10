مدرب فيتنام يقر بصعوبة مواجهة العراق

وقال سينيغ في المؤتمر الصحفيّ الخاص بمباراةِ منتخبنا الوطني ونظيره الفيتنامي التي تقام غداً الثلاثاء بملعب البصرة الدوليّ الساعة التاسعة ليلا، إن "المنتخبُ الفيتنامي مستعدٌ فنياً لخوض المباراة مع رغبةٍ للفوز لمواصلةِ الأمل على الرغم من أن المنتخبَ العراقي يلعب في أرضه وبين جمهوره، ولكن طموحنا حصد النقاط".وأضاف مدرب فيتنام: "وصلنا منذ أيام للبصرة للتكيفِ على الجو الحار، إضافةً إلى أن المنتخب العراقيّ قوي تكتيكياً، ويمتلك مهاجماً خطيراً هو أيمن حسين، وعلينا الحذر".من جهته، بيّن لاعبُ المنتخب الفيتنامي هوانغ فينيغ: "منتخبنا مستعدٌ بصورةٍ جيدةٍ، وسنلعب للفوز لأنه يعزز من حظوظنا بالتأهلِ إلى الدور المُقبل مع معرفتنا بقوةِ المنتخب العراقيّ، وهذا يتطلب تقديمَ أفضل ما لدينا في المباراة".