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ليفربول يعلن إصابة أسطورته بمرض خطير

رياضة

2024-06-10 | 10:33
ليفربول يعلن إصابة أسطورته بمرض خطير
909 مشاهدة

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن أسطورته وقائده السابق الاسكتلندي آلان هانسن يعاني من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى.

وقال ليفربول في بيان نشره على موقعه إن النادي يقدم الدعم لأسرة لاعب المنتخب الاسكتلندي السابق، البالغ من العمر 68 عاما، والذي اعتزل عام 1991 لبدء مسيرة ناجحة كمعلق تلفزيوني.

وأضاف: "أفكار ودعم الجميع في نادي ليفربول لكرة القدم مع قائدنا الأسطوري السابق آلان هانسن، الذي يعاني حاليا من مرض خطير ويتلقى العلاج في المستشفى".

وأردف: "النادي على اتصال حاليا بأسرة آلان لتقديم دعمنا في هذا الوقت العصيب، وأفكارنا ورغباتنا وآمالنا مع آلان وجميع أفراد عائلة هانسن.. سنقدم أي تحديثات أخرى فور تلقيها في الوقت المناسب، ونطلب احترام خصوصية عائلة هانسن في هذا الوقت".

وكان هانسن انضم إلى ليفربول قادما من فريق بارتيك ثيسل الاسكتلندي عام 1977، وفاز المدافع الدولي السابق بثلاث كؤوس أوروبية وثمانية ألقاب للدوري وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس الرابطة ثلاث مرات في 620 مباراة مع ليفربول.
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