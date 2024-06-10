https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-490828-638536309531474576.jpeg
فينيسيوس يعلق على عقوبة مشجعي فالنسيا: انتصار لجميع السود
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
علق نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور، اليوم الاثنين، على قرار الحكم بالسجن على مشجعي فالنسيا، المتهمين بممارسة العنصرية ضده.
وأصدر القضاء الإسباني حكمًا، اليوم الاثنين، على 3 مشجعين بالسجن 8 أشهر، وحرمانهم من دخول الملاعب لمدة عامين، بسبب توجيه إهانات عنصرية للبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم الميرنجي، على ملعب ميستايا.
وكتب فينيسيوس عبر حسابه بموقع إكس: "طلب مني كثيرون أن أتجاهل الأمر، وقال آخرون إن معركتي كانت من دون جدوى وأنه يجب علي (لعب كرة القدم) فقط".
وأضاف: "لكن كما قلت دائمًا أنا لست ضحية للعنصرية، أنا معذب العنصريين، هذه الإدانة الجنائية الأولى في تاريخ إسبانيا لا تعتبر انتصارًا لي فقط، إنما انتصارًا لجميع السود".
وتابع: "نرجو أن يخاف العنصريون الآخرون ويخجلون ويختبئون في الظل، خلاف ذلك، سأكون هنا".
وختم: "شكرًا لرابطة الدوري الإسباني وريال مدريد على المساعدة في تحقيق هذه القناعة التاريخية. المزيد قادم".
>> انضم الى السومرية على واتساب