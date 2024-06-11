حريق آخر في مستشفى الزهراء بمحافظة النجف

اندلع حريق آخر، مساء اليوم الثلاثاء، في مستشفى الزهراء بمحافظة النجف.



وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "حريقا آخر اندلع، مساء اليوم، في مستشفى الزهراء وهذه المرة في مخزن".

وأضاف المصدر أن "الدفاع المدني توجه الى المستشفى".

وشهد مستشفى الزهراء التعليمي للولادة في النجف، اليوم الثلاثاء، اندلاع حريق نتيجة احتراق جهاز للتكييف.