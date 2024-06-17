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ظهير برازيلي على رادار برشلونة
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السومرية نيوز – رياضة
أفاد تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، بأن برشلونة يضع عينه على ظهير أيسر برازيلي، لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.
ويستعد ماركوس ألونسو، ظهير برشلونة، للرحيل هذا الصيف، وبالتالي يحتاج برشلونة لضم ظهير أيسر بجوار أليخاندرو بالدي في الموسم المقبل.
وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن هانز فليك مدرب برشلونة، طلب التعاقد مع ظهير جديد في الصيف.
وأضافت الصحيفة، أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع جواو هنريكي منديز، ظهير أيسر فلومينينسي الشاب.
وأشارت الصحيفة، إلى اللاعب صاحب ال18 عاما، يعتبر موهبة شابة واعدة في البرازيل، وهو حاليا جزء من فريق تحت 20 عاما، رغم تصعيده للفريق الأول في أكثر من مناسبة.
وشارك هنريكي مع منتخب البرازيل تحت 17 عاما في 9 مباريات سابقة.
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