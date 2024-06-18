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بعد إصابة مبابي.. ضربة جديدة لريال مدريد
Alsumaria Tv
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تلقى ريال مدريد، ضربة جديدة بشأن الصفقات الجديدة التي ستنضم للفريق هذا الصيف.
ونشرت شبكة "TNT Sports" البرازيلية، فيديو من تدريبات منتخب السامبا يوضح تعرض إندريك، المهاجم الجديد لريال مدريد، لإصابة قوية.
واضطر إندريك لمغادرة ملعب التدريبات ولم يكن قادرا على الوقوف، قبل أن يتلقى العلاج، ويعود لمحاولة المشاركة في المران مجددا.
وبعد لحظات قليلة ظهر إندريك يعرج مرة أخرى في التدريبات ولم يكن قادرا على الاستمرار، لذا اضطر لمغادرة الملعب.
جاء ذلك قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كوبا أمريكا التي من المنتظر أن يشارك فيها إندريك رفقة منتخب البرازيل.
كان كيليان مبابي، المنضم حديثا للريال، أصيب بكسر في الأنف، أثناء مباراة فرنسا والنمسا في يورو 2024.
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