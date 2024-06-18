الشرطة الألمانية تحث مشجعي اليورو على تدخين الحشيش بدل تناول الكحول

وتستضيف ألمانيا منافسات بطولة "يورو 2024" خلال الفترة من 14 حزيران الجاري إلى 14 تموز المقبل.ومنعت الشرطة الألمانية جماهير بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، من تناول الخمور أثناء تواجدهم في الساحات لحضور مباريات "يورو 2024".وجاء ذلك بعد أحداث العنف الجماهيري التي حدثت بسبب مباراة إنجلترا وصربيا يوم الأحد الماضي، في مدينة غيلسنكيرشن، نتيجة تناول الخمور.وكانت ألمانيا قد قننت تدخين الحشيش قبل شهرين فقط من انطلاقة يورو 2024، ومع ذلك، سيتمكن المشجعون من تدخين الحشيش، ولكن ليس داخل الملعب أو مناطق المشجعين أو الحانات أو ساحات المدينة.وقال المتحدث باسم الشرطة، ستيفان نيب، لصحيفة "ذا صن" البريطانية، قبل مباراة إنجلترا وصربيا، التي صنفت كمواجهة عالية الخطورة: "لا توجد مشكلة بالنسبة للجماهير في تدخين الحشيش في الشارع، إذ رأينا مجموعة من الأشخاص يشربون الكحول ويبدون عدوانيين بعض الشيء، ومجموعة أخرى تدخن الحشيش، فسننظر إلى المجموعة التي تشرب الكحول، شرب الكحول يمكن أن يجعل الشخص أكثر عدوانية، وتدخين الحشيش يضع الناس في مزاج هادئ".وأضاف: "نريد منع العنف، والحفاظ على سلامة الناس، سيكون تركيزنا على المشجعين الذين يشربون الخمر، والذين يحتمل أن يصبحوا عنيفين".