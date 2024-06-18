انباء جديدة عن إصابة مبابي.. سيرتدي قناعا طبيا

وأشار البيان، إلى أن "مبابي عاد مجددا إلى معسكر الديوك بعد إصابته بكسر في الأنف في الشوط الثاني من مباراة فرنسا ضد النمسا في دوسلدورف مساء الإثنين".وأكد أيضا أن "طبيب منتخب فرنسا فسر الإصابة بأنها كسر في الأنف، وسينفذ اللاعب برنامجا علاجيا خلال الأيام القليلة المقبلة، ولن يحتاج لتدخل جراحي".ولفت البيان إلى أنه "سيتم تصميم قناع طبي يرتديه اللاعب بعد الانتهاء من برنامجه العلاجي".من جانبه، طرح مبابي تساؤلا لمتابعيه عبر منصة "إكس" يسأل فيه: "هل لديكم أفكار عن أقنعة طبية؟".