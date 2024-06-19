برشلونة يقطع شوطاً في صفقة جديدة

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، اجتمع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، مع خوانما لوبيز، وكيل أولمو، أمس الثلاثاء.وقال ديكو للوبيز خلال الاجتماع إن برشلونة سيبذل قصارى جهده لإبرام الصفقة، وأن أولمو أحد أولويات المدرب الجديد هانز فليك.وتحدث ديكو أيضا عن الشروط المالية للصفقة، والأرقام التي يستطيع برشلونة منحها لأولمو، والتي تبتعد بالطبع عن العروض التي حصل عليها اللاعب من أندية أخرى.وأغرى ديكو، وكيل أولمو بتوقيع عقد طويل الأمد مع اللاعب لتعويضه عن الراتب الصغير، بالإضافة إلى إبراز ورقة أنه سيعود للعيش إلى جانب عائلته في برشلونة.وأوضح ديكو أن برشلونة لا ينوي تفعيل الشرط الجزائي في عقد أولمو مع لايبزيج (60 مليون يورو)، لكن ينوي البارسا إبرام الصفقة من خلال التفاوض مع النادي الألماني على تقسيط الأموال، حتى لو كان ذلك يعني زيادة بسيطة في تكلفة التوقيع.