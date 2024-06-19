بعد إصابة مبابي.. حديث عن ثلاث أزمات تقلق الديوك

ذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ثنائي الدفاع ويليام ساليبا ودايوت أوباميكانو اللذين شاركا أمام النمسا، لم يخوضا التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء.كما تدرب أيضا الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز بشكل منفرد، حيث اكتفى لاعب ميلان الإيطالي بأداء مرانه على الدراجة الرياضية.أما ساليبا مدافع آرسنال الإنجليزي فقد ركض حول الملعب ولم يشارك في التدريبات الجماعية، قبل يومين من اللقاء المرتقب أمام هولندا في الجولة الثانية.في المقابل، شارك المهاجم المخضرم أوليفييه جيرو في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من آلام عضلية.وكان المنتخب الفرنسي استهل مشواره بفوز صعب على النمسا بهدف عكسي سجله المدافع ماكس ووبر بالخطأ في مرماه، وكذلك، فاز منتخب هولندا بصعوبة بالغة على بولندا بنتيجة 2-1.