اخبار اليورو.. صربيا تفرض التعادل على سلوفينيا

انتهت مباراة منتخبي صربيا وسلوفينيا، بالتعادل الايجابي التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وحسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 أحداث اللقاء، وسجل كارنيتشنيك هدف سلوفينيا في الدقيقة 69، وأحرز لوكا يوفيتش التعادل لصربيا في الدقيقة 90+6.