ديشامب يحسم الجدل بشأن إصابة مبابي

وتعرض مبابي (25 عاما) للإصابة إثر التحام مع النمساوي كيفن دانسو، ولجأ إلى منصات التواصل الاجتماعي لطلب المساعدة في العثور على قناع وقائي لكي يتمكن من المشاركة في مواجهة هولندا المقررة الجمعة، ضمن المجموعة الرابعة.وقال ديشامب للصحفيين: "كل شيء يسير في الاتجاه الصحيح بعد هذه الصدمة الكبيرة التي تعرض لها. الأمس (الأربعاء) كما ترون كان قادرا على الخروج والقيام ببعض الأنشطة. وسيكون هذا هو الحال الليلة أيضا (الخميس)".وتابع: "سارت الأمور في الاتجاه الصحيح لضمان أن يكون متاحا لمباراة الغد (الجمعة)".وارتدى مبابي الخميس القناع المصنوع خصيصا له.وقال ديشامب: "نعم، كيليان مبابي سيرتدي قناعا، لستم بحاجة حقا إلى معرفة تفاصيل حول هذا القناع".وكانت هولندا قد حققت الفوز في مباراتها الأولى أيضا، إذ حولت تأخرها بهدف إلى الفوز 2-1 على بولندا.