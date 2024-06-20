قبل موقعة تركيا.. رونالدو يحفز البرتغال بثلاث كلمات

وحقق رونالدو ورفاقه الانتصار أول في البطولة على حساب التشيك بنتيجة (2-1)، ويأمل برازيل أوروبا في الفوز على تركيا لحسم بطاقة التأهل الأولى من المجموعة السادسة.وقبل لقاء البرتغال المرتقب ضد تركيا، نشر كريستيانو، نجم النصر السعودي، مجموعة من الصور له رفقة زملائه أثناء التدريبات، بدت فيها حالة السعادة التي تغزو صفوف البرتغال.وكتب الدون البرتغالي، عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "الاتحاد، التركيز والالتزام"، ليحفز زملائه قبل اللقاء الهام.يشار إلى أن المنتخب التركي يتصدر المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع البرتغال، لكنه يتصدر بأفضلية فارق الأهداف.