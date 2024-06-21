تصرف مفاجئ يكشف حنين الدون الى مدريد.. ماذا حدث؟

ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة نظيره التركي، مساء يوم السبت في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".وتداول نشطاء منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي فيديو لرونالدو أثناء التوقيع للمشجعين على الورق والقمصان وغيرها من الأمور.ولكن المثير في الأمر والذي خطف أنظار الجميع هو ابتسامة رونالدو عند رؤية قميص النادي الملكي والذي وقع عليه فورا.وأثار تصرف رونالدو إعجاب الجماهير عبر موقع التواصل الاجتماعي، حيث يرى بعضهم أن ابتسامة "الدون" تدل على أن الملكي هو النادي المفضل بالنسبة له.وعلق أحد المعجبين قائلاً: "تلك الابتسامة يا أخي"، بينما كتب آخر: "في أعماقه يفتقدنا".وقال مشجع ثالث: "كان دائمًا مدريديستا"، بينما علق رابع: "لقد أحب ريال مدريد حقًا".وكان رونالدو قد حقق تاريخا كبيرا مع ريال مدريد خلال الفترة من 2009 حتى 2018، حيث توج بالعديد من الألقاب الجماعية والفردية والتي جعلته أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم.جدير بالذكر أن المنتخب البرتغالي حقق الفوز في المباراة الأولى بكأس أمم أوروبا أمام التشيك، بنتيجة (2-1).